رئيس اليمن: عملت على تدعيم أواصر الوحدة الوطنية وتجاوز تداعيات الأزمة السياسية

كتب أحمد عرفة

قال عبد ربه منصور هادى، الرئيس اليمنى، إنه عمل جاهدا منذ اللحظات الأولى خلال توليه رئاسة الجمهورية، على تدعيم أواصر الوحدة الوطنية وتجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي كادت أن تصل إلى صراع دموي مؤسف والانطلاق صوب المستقبل المنشود الذي حملنا رايته معاً وكان حلم الجميع متجسدًا في مغادرة ماضي الصراع و بناء الدولة الاتحادية العادلة.

وأضاف الرئيس اليمنى، خلال كلمة له، أن أيادى الغدر وعصابات التآمر والخيانة من مليشيا الحوثيين وداعمها الإقليمي إيران، أبت إلا السعى لإجهاض ذلك المشروع عبر انقلابها المشؤوم وتمردها على الدولة والاجماع الوطنى، وشن حرب شاملة ضد الشعب اليمنى فى كل محافظات الجمهورية، والذهاب بعيداً فى محاولة استعادة أوهام الحكم السلالى الكهنوتى.