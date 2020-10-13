حى ثان المحلة يُنفذ 3 قرارات إزالة لمنازل تمثل خطورة داهمة

الغربية -فريق المحافظات

نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى، حملة مكبرة لتنفيذ 3 قرارات إزالة للمنازل تمثل خطورة داهمة على الأرواح.

كان الحى قد استصدر قرارات إزالة لعدد من المنازل، والتى تمثل خطرا داهما على حياة سكانها.

وتم تشكيل حملة من الإدارة الهندسية بالحى، وتم تنفيذ القرار الهندسى رقم 105 لسنة 2020 خطر داهم باسم ورثة مسعد الصم، وذلك بالعقار الكائن بشارع برهام منطقة صندفا حتى سطح الأرض.

وتنفيذ قرار هندسى رقم 106لسنة 2020 خطر داهم بشارع برهام منطقة صندفا باسم ورثة أحمد مكى وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما تم تنفيذ قرار هندسى رقم 34لسنة 2020بشارع قاسم المنشية الجديدة وتم إخلاء العقار من المنقولات وتسليمها لصاحب العقار والسكان وتم عمل محضر بذلك وتعهد المالك بتنفيذ القرار خلال 48ساعة حيث أنه يمثل خطر داهم .



تنفيذ قرار إزالة لمنزل يمثل خطر داهم