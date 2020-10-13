حبس عاطل لحيازته كيلو "هيروين" بالعاشر من رمضان

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة محمد عبد الودود، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطل لحيازته كمية من مسحوق الهيروين المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص لكمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي، بإشراف العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، وقيادة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث ثانٍ العاشر، إلى صحة المعلومات، فيما تم ضبط المتهم في كمين أُعد له، وذلك حال استقلاله سيارة، وبحوزته كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وزنت كيلو جرام، ومبلغ من المال وهاتف محمول، وتبين أن القيمة المالية للمواد المُخدرة المضبوطة تصل إلى 635 ألف جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.