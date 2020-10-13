جو بايدن: الأمريكيون لا يبحثون عن صدقة لكنهم يريدون فرصة عادلة

كتب محمد سعودي

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الأمريكيين لا يبحثون عن صدقة إنما يريدون فقط فرصة عادلة للمضى قدما، متعهدا بأن يحصل الأمريكيين على هذه الفرصة خلال الفترة المقبلة. وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا: "أعرف أن الأمريكيين لا يبحثون عن صدقة. إنهم يريدون فقط فرصة عادلة للمضى قدمًا - وسأعمل كل يوم للتأكد من حصول الناس على هذه الفرصة".



جو بايدن عبر تويتر

وهاجم المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منافسه دونالد ترامب قائلا :"كلما طالت فترة بقاء دونالد ترامب رئيساً، زاد تهوره"، كما نشر مقطع فيديو معلقا عليه: "يقوم دونالد ترامب بتشغيل إعلانات تلفزيونية لإخراج الدكتور فوسى من سياقه وبدون إذنه".

Donald Trump is running TV ads taking Dr. Fauci out of context and without his permission.



So, here’s a message from the President in his own words. pic.twitter.com/WCYbIfrQLR

— Joe Biden (@JoeBiden) October 12, 2020

من ناحية أخرى، كشف استطلاع جديد حول نية التصويت فى الانتخابات الأمريكية، أن المرشح الديمقراطى للبيت الأبيض، جو بايدن، يتقدم بفارق 12% على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ما يأتى فى ظل وجود نحو 3 أسابيع فقط على الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 3 نوفمبر.

وأوضح الاستطلاع الذى نشر بواسطة شبكة (إيه بى سى نيوز) وصحيفة (واشنطن بوست) أن 53% من الناخبين المسجلين سيؤيدون بايدن، بينما سيدعم 41% فقط ترامب إذا أجريت اليوم الانتخابات الرئاسية.

وركز الاستطلاع، الذى أجرى عبر الهاتف بين 6 و9 أكتوبر على شريحة ضمت ألفا و14 ناخبا، على التصويت الشعبى، وليس على النزاع بين كل ولاية على حدة للحصول على 270 من أصوات المجمع الانتخابى على الأقل.

ومن بين أهم القضايا التى تحدد المرشح المفضل، بحسب الاستطلاع، ذكر 29% من الناخبين المسجلين أنهم يولون أهمية قصوى للاقتصاد تليها إدارة أزمة كورونا بنسبة 15% والجريمة والأمن بنسبة 8%، مع وجود هامش خطأ يزيد أو ينقص عن 3.5 نقاط مئوية.