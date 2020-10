جو بايدن: الأمريكيون لا يبحثون عن صدقة لكنهم يريدون فرصة عادلة

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الأمريكيين لا يبحثون عن صدقة إنما يريدون فقط فرصة عادلة للمضى قدما، متعهدا بأن يحصل الأمريكيين على هذه الفرصة خلال الفترة المقبلة. وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمى على تويتر قائلا: "أعرف أن الأمريكيين لا يبحثون عن صدقة. إنهم يريدون فقط فرصة عادلة للمضى قدمًا - وسأعمل كل يوم للتأكد من حصول الناس على هذه الفرصة".

وهاجم المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منافسه دونالد ترامب قائلا :"كلما طالت فترة بقاء دونالد ترامب رئيساً، زاد تهوره"، كما نشر مقطع فيديو معلقا عليه: "يقوم دونالد ترامب بتشغيل إعلانات تلفزيونية لإخراج الدكتور فوسى من سياقه وبدون إذنه".

Donald Trump is running TV ads taking Dr. Fauci out of context and without his permission.



So, here’s a message from the President in his own words. pic.twitter.com/WCYbIfrQLR