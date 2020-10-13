جامعة حلوان تنظم ويبينار دولي لوضع تصور لمستقبل الشراكات الدولية بعد كورونا

ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان الويبينار العلمي الدولي"استشراف المستقبل: تصور لمستقبل الشراكات الدولية بعد جائحة كورونا “Beyond the Curve: Visualizing Partnerships in Post-Pandemic Environment “ وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، وتقام فعاليات الويبينار الدولي يوم الاثنين الموافق 19 اكتوبر ٢٠٢٠ فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس .

ويدير اللقاء الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بإستضافة خبراء دوليين من قارات العالم المختلفة وهم البروفسور فيديا يرافديكار من الجامعة الدولية بالهند، والبروفيسور كريج ألوم من فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والبروفيسور إسيل بن هجان من جامعة نكروما للعلوم والتكنولوجيا فى غانا، والبروفيسور أبو بكر فتح الله رئيس الشراكات الدولية بجامعة برمنجهام فى المملكة المتحدة.

وسوف يتم البث المباشر للوبينار على القناه التليفزيونية الخاصة باتحاد الجامعات الافريقية و كذلك على صفحة الفيسبوك للمكتب الاقليمى لاتحاد الجامعات الافريقي NARO Academy بما يسهم فى تعزيز التواجد الدولى لجامعة حلوان على الساحة العالمية.