ثروة مؤسس "أمازون" تتجاوز مجددا الـ200 مليار دولار

وكالات

عاد مؤسس شركة "أمازون" جيف بيزوس ليصبح مرة ثانية أغنى رجل في العالم تتجاوز ثروته 200 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم شركته.

وعادت ثروة بيزوس لتتجاوز تلك الثروة مع ارتفاع أسهم شركته استعدادا لحدث التخفيضات السنوي (Prime Day) الذي تقيمه الشركة.

وأصبح بيزوس أول شخص على الإطلاق تتجاوز ثروته 200 مليار دولار في أغسطس الماضي، لكنه سرعان ما تراجع إلى ما دون المستوى المطلوب، مع تراجع سعر أسهم أمازون قليلا، إلا أنه استطاع مجددا تجاوز مبلغ تلك الثروة مع ارتفاع الأسهم بمقدار 5.3% وهو ما رفع صافي ثروته بنحو 9 مليارات دولار.

وأسس بيزوس شركة "أمازون" عام 1994، وهو رئيسها التنفيذي، ويمتلك نسبة كبيرة من هذه الشركة العملاقة، مع حصة تزيد قليلا عن 11% من الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار.