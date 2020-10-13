تعرف على "المحفظة النقدية" لاستقلال مترو الأنفاق × 9 نقاط

كتب رضا حبيشى

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتقديم محافظ نقدية كهدايا لعدد من جمهور الركاب خلال شرائهم تذكرة ركوب المترو من شبابيك صرف التذاكر، من أجل استقلال خطوط المترو بها تشجيعا للمحافظ النقدية كبديل للتذاكر الورقية.

ويقدم اليوم السابع فى ٩ معلومات كل ما تريده عن "المحفظة النقدية للكارت الذكى" التى تستخدم لاستقلال خطوط مترو الأنفاق وهدايا شركة المترو خلال التقرير التالى:

١- المحفظة النقدية التي توزعها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مشحونة بقيمة ٥٩ جنيها.

٢- المحفظة النقدية عبارة عن مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكى.

٣- الشحن بأى مبلغ فئة 10 جنيهات ومضاعفاتها حتى 200 جنيه .

٤- الكارت الذى تشحن عليه المحفظة النقدية يكون لحامله ( بدون أسم ) ويمكن استخدامه من قبل أكثر شخص.

٥- استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة .

٦- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات فى حالة عدم تلف الكارت .

٧- يمكن شراء الكارت الذكى الذى تشحن عليه المحفظة النقدية من جميع محطات المترو بخطوطة الثلاثة.

- ٨- سعر الكارت الذكى الذى ستشحن عليه المحفظة النقدية 25 جنيه تدفع خلال استخراجه لأول مرة.

٨- سعر الكارت الذكى الذى ستشحن عليه المحفظة النقدية 25 جنيه تدفع خلال استخراجه لأول مرة وصلاحيته ٥ سنوات.

٩- الهدف من هذا النظام راحة الركاب وتوفير الوقت الذى كان يستغرقه الراكب قبل كل رحلة لشراء تذكرة ورقية لرحلة واحدة.