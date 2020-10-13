تدشين برنامج إعداد معلم التأهيل المهنى لذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن تدشين برنامج بنظام التعلم المدمج تحت مسمى بكالوريوس إعداد معلم التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور خالد عباس مدير المركز، والمستشار المالي والقانوني، واعضاء المجلس، ولأمين عام الجامعة.

وأضح رئيس الجامعة، أن البرنامج يعطي درجة البكالوريوس في التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج، ويدرس فيه الطلاب عدد من المقررات خلال ثمانية فصول دراسية، منها التقويم والميول المهني لذوى الاحتياجات الخاصة، وتطبيقات في الصناعات الحرفية المستخدمة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطبيقات في سيكولوجية الاتجاهات والاستعدادات لذوى الاحتياجات، بالإضافة الى سيكولوجية الأمن الصناعي في بيئة العمل لذوى الاحتياجات، وحقوق المعاقين في المجتمع المحلي والعالمي، والمشكلات النفسية والمجتمعية والصحة النفسية لهم .

وأضاف رئيس الجامعة أن كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة تسعي لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل من ذوي الاحتياجات، بما يؤهلهم للعمل في مجالات التربية الخاصة سواء في المدراس أو المستشفيات أو الجمعيات المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر وخارجها.