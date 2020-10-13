تباطؤ أسعار المستهلكين الأمريكيين فى سبتمبر للشهر الرابع بسبب كورونا

رويترز

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر، للشهر الرابع على التوالى، ولكن بوتيرة أبطأ وسط ضعف ملحوظ للاقتصاد مع تعافيه التدريجي من الركود جراء جائحة كورونا،كوفيد-19.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعدما كسب 0.4 بالمئة في أغسطس .

وتقدم المؤشر 0.6 % في شهري يونيو ، ويوليو ، عقب انخفاض في الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة توقف الأنشطة لاحتواء تفشي كورونا مما أضر بالطلب.

وفي 12 شهرا حتى سبتمبر أيلول، ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة بعد زيادة 1.3 بالمئة في أغسطس ، وتوقع اقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز أن يصعد المؤشر 0.2 في سبتمبر و1.4 بالمئة على أساس سنوي.