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بريطانيا تعلن عن ارتفاع قياسى بإصابات كورونا اليومية بتسجيل أكثر من 17 ألفا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:36 م
بريطانيا تعلن عن ارتفاع قياسى بإصابات كورونا اليومية بتسجيل أكثر من 17 ألفا كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن ارتفاع قياسى بإصابات كورونا اليومية عن 17,234 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن الحكومة البريطانية تعمل على تبسيط القواعد المحلية فى انجلترا، من خلال تقديم 3 مستويات، للقيود المفروضة والتنبيه لجائحة كوفيد 19، مع فرض قيود متناسبة على المجتمع المحلى لكل مستوى.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نعمل على تبسيط وتوحيد القواعد المحلية في إنجلترا من خلال تقديم ثلاثة مستويات من تنبيه كوفيد المحلي، مع كل مستوى مصحوبًا بقيود متناسبة".

وتم تقسيم المجتمعات وفقا لمدى تفشى جائحة فيروس كورونا، ما بين متوسط، وانتشار عالى للجائحة، وانتشار شديد جدا.


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