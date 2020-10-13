اليوم السابع
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خالد صلاح
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برنامج الأغذية العالمى يعلن حاجته لـ6.8 مليار دولار خلال 6 أشهر لتفادى المجاعة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:40 م
برنامج الأغذية العالمى يعلن حاجته لـ6.8 مليار دولار خلال 6 أشهر لتفادى المجاعة برنامج الأغذية العالمى
رويترز

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قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إنه سيحتاج إلى جمع 6.8 مليار دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لتفادي حدوث مجاعة في ظل أزمة كوفيد-19.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إنه جمع 1.6 مليار دولار حتى الآن. وفاز البرنامج بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة تكريما لجهوده لمنع استعمال الجوع سلاحا في الحروب والصراعات.

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في مؤتمر لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) "لا يزال يتعين علينا جمع الكثير من المال لنضمن تفادي المجاعة".

وأشار بيزلي إلى أن سبعة ملايين شخص ماتوا جوعا هذا العام في حين أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مليون شخص آخرين ويمكنها أن تتسبب في تفاقم الجوع على مستوى العالم.

 


برنامج الأغذية العالمي

كورونا

حروب

مجاعة

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