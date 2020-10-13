اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:11 م
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اندلاع حريق بمخزن سلع غذائية بالإسكندرية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:08 م
اندلاع حريق بمخزن سلع غذائية بالإسكندرية حريق - ارشيفية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، بمخزن سلع غذائية تابع لفرع سوبر ماركت شهير بمنطقة سبورتنج، أسفر عن اختناق 8 أشخاص من الدخان الناتج عن الحريق. 
 
البداية، عندما تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن سوبر ماركت شهير بمنطقة سبورتنج. 
 
علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق سبب ماس كهربائي مما تسبب فى إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، بينهم 5 تم إسعافهم داخل سيارات الإسعاف موقع الحادث، بينما تم نقل حالتين للمستشفى الأميري الجامعي، وحالة واحدة إلى مستوصف خاص، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 
وقررت نيابة باب شرقي بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اصابه 8 أشخاص بحالات اختناق فى حريق نشب بمخزن سلع غذائية تابع لفرع سوبر ماركت شهير، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وسؤال العاملين عن الحريق.
 
 
 

الاسكندريه

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حريق الحمايه المدنيه

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