اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تطلق سراح سياسية هندية بارزة بعد قضائها أكثر من عام في الحبس

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:14 م
الهند تطلق سراح سياسية هندية بارزة بعد قضائها أكثر من عام في الحبس الشرطة الهندية أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت السلطات الهندية سراح سياسية كشميرية بارزة في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، وهي آخر زعيم كبير محتجز منذ أغسطس آب العام الماضي عندما سحبت الحكومة الاتحادية الحكم الذاتي من المنطقة المتنازع عليها واعتقلت سياسيين.

وقال روهيت كانسال المتحدث باسم الحكومة على تويتر إنه جرى إطلاق سراح محبوبة مفتي، وهي رئيسة وزراء سابقة للولاية، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، ولم يفصح عن السبب وراء الإفراج عنها.

وقال أمر حكومي اطلعت عليه رويترز إن احتجاز مفتي بموجب قانون السلامة العامة، الذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة لفترة تصل إلى عامين، قد ألغي بأثر فوري.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قالت آنذاك إن إنهاء الوضع الخاص لإقليم كشمير ضروري من أجل دمج أكبر للإقليم الذي يضم أغلبية مسلمة مع بقية المناطق في الهند.

وقطعت الحكومة الاتصالات عن الهواتف المحمولة والإنترنت والخطوط الأرضية واعتقلت العشرات بمن فيهم مفتي لمنع خروج مظاهرات واسعة النطاق احتجاجا على إلغاء الحكم الذاتي في كشمير.

وأطلق سراح السياسيين فاروق عبد الله وابنه عمر عبد الله، وكلاهما شغل منصب رئيس وزراء الإقليم، في وقت سابق هذا العام.

وكانت ابنة مفتي قد قدمت التماسا للمثول أمام القضاء إلى المحكمة العليا، للطعن على اعتقال والدتها بموجب قانون السلامة العامة، وكان ينتظر لقضية أن ترفع للنظر فيها يوم الخميس.


الهند

المعارضة الهندية

اخبار الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بريطانى يتصدر الأخبار الوطنية بالهند بعد انتقاده وجبة محلية شهيرة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 09:00 م

مسؤولون عسكريون من الهند والصين يعقدون جولة سابعة من محادثات فصل القوات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:51 م

كاريكاتير ينتقد تخفيض الغرامات على عدم ارتداء الكمامة في الهند

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 ص

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بواقع 55342 إلى 7.18 مليون

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:47 ص

انكماش الإنتاج الصناعى فى الهند 8% على أساس سنوى فى أغسطس بسبب كورونا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 08:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة