الهند تطلق سراح سياسية هندية بارزة بعد قضائها أكثر من عام في الحبس

رويترز

أطلقت السلطات الهندية سراح سياسية كشميرية بارزة في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، وهي آخر زعيم كبير محتجز منذ أغسطس آب العام الماضي عندما سحبت الحكومة الاتحادية الحكم الذاتي من المنطقة المتنازع عليها واعتقلت سياسيين.

وقال روهيت كانسال المتحدث باسم الحكومة على تويتر إنه جرى إطلاق سراح محبوبة مفتي، وهي رئيسة وزراء سابقة للولاية، في وقت متأخر اليوم الثلاثاء، ولم يفصح عن السبب وراء الإفراج عنها.

وقال أمر حكومي اطلعت عليه رويترز إن احتجاز مفتي بموجب قانون السلامة العامة، الذي يسمح بالاعتقال دون محاكمة لفترة تصل إلى عامين، قد ألغي بأثر فوري.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قالت آنذاك إن إنهاء الوضع الخاص لإقليم كشمير ضروري من أجل دمج أكبر للإقليم الذي يضم أغلبية مسلمة مع بقية المناطق في الهند.

وقطعت الحكومة الاتصالات عن الهواتف المحمولة والإنترنت والخطوط الأرضية واعتقلت العشرات بمن فيهم مفتي لمنع خروج مظاهرات واسعة النطاق احتجاجا على إلغاء الحكم الذاتي في كشمير.

وأطلق سراح السياسيين فاروق عبد الله وابنه عمر عبد الله، وكلاهما شغل منصب رئيس وزراء الإقليم، في وقت سابق هذا العام.

وكانت ابنة مفتي قد قدمت التماسا للمثول أمام القضاء إلى المحكمة العليا، للطعن على اعتقال والدتها بموجب قانون السلامة العامة، وكان ينتظر لقضية أن ترفع للنظر فيها يوم الخميس.