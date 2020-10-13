وأشارت إلى أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 306 حالات يليها 182 إصابة جديدة في النمسا السفلى ثم 152 إصابة في تيرول والنمسا العليا 112 حالة.