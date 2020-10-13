فيينا (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النمساوية، 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 57 ألفًا و324 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المتعافين بلغ 44 ألفًا و65 حالة ، والوفيات 855 .. مشيرة إلى أن هناك 561 حالة بالمستشفيات منها 97 فى العناية المركزة، في حين بلغت الحالات النشطة 11 ألفًا و442 حالة.