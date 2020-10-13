النساء أكثر قلقا وإرهاقا أثناء وباء كورونا من الرجال.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

بينما يواجه العالم بأسره فيروس كورونا، يبدو أن النساء أكثر تضررًا من الرجال، حيث تسبب هذا الوباء في زيادة حادة في القلق والحزن والإرهاق.وتتأثر الصحة الجسدية والعقلية بشكل سيئ بسبب هذه الجائحة، وكان أحد أبرز آثار جائحة الفيروس التاجي على الصحة العقلية ، وهو ما لم يتوقعه الكثيرون، لذا يتحدث خبراء الصحة عن الآثار السيئة لـ COVID-19، حيث وجدت دراسة أن النساء أكثر تضررًا من الرجال.



لماذا تتأثر النساء أكثر من الرجال؟ اعتبر العديد من خبراء الصحة التوتر والقلق جزءًا منتظمًا من حياة الجميع أثناء الوباء. في حين أن هذا صحيح ، فقد وجدت دراسة حديثة أن النساء يكافحن أكثر من أجل صحتهن العقلية مقارنة بالرجال.

لفهم مدى تأثير هذا الوباء على سكان العالم، ووفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth.com" أجرى الباحثون مسحًا، حيث أظهرت نتائج هذا الاستطلاع أن COVID-19 قد أثر بشدة على صحتهن العقلية لدى النساء. ومن المثير للاهتمام، أن دراسة أخرى وجدت أن الرجال غير المتزوجين لديهم مخاطر وفاة أعلى بسبب فيروس كورونا.

ما هذه الدراسة؟ يصف المسح الجنساني السابع لعام 2020 رفاهية الصحة العقلية، وبحسب الاستطلاع ، في حين أن نسبة القلق والتعب لدى الرجال هي 29٪ ، فإن النساء يعانين من القلق بنسبة (49٪) والتعب (46٪).

وجد الاستطلاع أن حوالي 44٪ من النساء تأثرن عقليًا بسبب الوباء ، في حين أن 32٪ فقط من الرجال عانوا من هذه الأعراض. على ما يبدو.



اختلافات أخرى بين الرجال والنساء بالإضافة إلى ذلك ، شوهدت اختلافات ملحوظة أخرى بين الجنسين في المجالات التالية:

نوبات الشراهة عند الأكل أو نوبات الأكل المتكررة - 26٪ عند الإناث و 14٪ عند الذكور

صعوبة النوم أو الأرق - 32٪ عند النساء و 23٪ عند الرجال

اختلال التوازن بين العمل والحياة - 34٪ عند النساء و 22٪ لدى الرجال.

- السلوك المفرط في النقد - 28٪ نساء و 13٪ رجال.

معنيون بصحة أفراد الأسرة - 31٪ إناث و 22٪ رجال.

وبالتالي فإن هذا المسح يشير إلى أن النساء تأثرن أكثر من الرجال بسبب الوباء المستمر، ومن المهم أن تهتم المرأة بسلامتها العاطفية والنفسية لتكون قادرة على التعامل مع صحة أفراد أسرتها.