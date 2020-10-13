المشدد 5 سنوات لسائق خطف طفلة وهتك عرضها بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لقيامه باستدراج طفلة عمرها 7 سنوات والتعدى عليها جنسيا بدائرة منيا القمح.

تعود أحداث القضية رقم 29545 لسنة جنايات منيا القمح لسنة 2019 ليوم 30 يونيه، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من "ز ع" 25 سنة ربة منزل مقيمة دائرة مركز منيا القمح، تتهم سائق بخطف نجلتها " أ " 7 سنوات واستدراجها إلى أحدى الأماكن النائية و وهتك عرضها.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، بمعرفة معتز أحمد، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، إلى صحة الواقعة وقيام "محمد ف ل" 24 سنة سائق مقيم ميت يزيد، باستدراج الطفلة إلى مكان خالى من المارة وشل حركتها مستغلا صغر سنها وتعدى عليها جنسيا،وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.