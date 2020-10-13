المشدد 10 سنوات للمتهمين باقتحام مزرعة دواجن وسرقتها بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، وسكرتارية محمد فاروق، 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم باقتحام مزرعة دواجن وسرقة دراجة بخارية من تاجر متواجد بالمزرعة تحت تهديد السلاح.

تعود أحداث القضية رقم 34087 لسنة جنايات منيا القمح لسنة 2020 ليوم 6 يونيو، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسى، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " السيد ع ح" 28 سنة تاجر دواجن مقيم دائرة مركز منيا القمح، أثناء تواجده بمزرعة، لشراء دواجن فوجئ بقيام 3 أشخاص باقتحام المزرعة وبحوزتهم بندقية خرطوش وبندقية إلية، وقاموا بالاستيلاء على الدراجة البخارية المملوكة له ولاذوا بالفرار.

وتبين من تحريات ضباط مباحث منيا القمح، بمعرفة معتز أحمد، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث المركز، والمقدم رائد ربيع، مفتش مباحث المركز، إلى صحة الواقعة وقيام " أحمد ر ح " 38 سنة حارس أمن بمصنع، و" صلاح ع ع" 29 سنة عامل خردة و" السيد ع ع " 41 سنة حلاق، مقيمين دائرة مركز منيا القمح، بارتكاب الواقعة وسرقة الدراجة البخارية، بعد إطلاق أعيرة نارية لترويع قائدها.

وتم القبض على المتهم وإحالته من قبل نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.