اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:46 م
خالد صلاح
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الكنيسة الكلدانية بالقاهرة تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:56 م
الكنيسة الكلدانية بالقاهرة تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما الاب بولس ساتي

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احتفلت  الكنيسة الكلدانية بالقاهرة اليوم،  بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما، وقد ترأس الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكنيسة الكلدانية فى مصر القداس الالهى الاحتفالى بكنيسة العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، و ذلك بمشارك الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية و المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر، والأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والعديد من الآباء الأجلاء ورؤساء الرَّهبَـنات، وأيضا العديد من الراهبات والشخصيات الهامة و الشعب المحتفل.
 
وتخلل القداس الإلهى كلمة ترحيب من الأب بولس ساتي بكل الحاضرين، تلَتها عظة روحية من نيافة الأنبا باخوم عن مريم العذراء مؤكدا على أنها تُوَحِّد بين الجميع، وعلى أن مريم العذراء قبلت سيفا على ذاتها و علينا أن نتعلم منها دومًا، و اُختُـتِـم القداس بالصلاة الختامية و التطواف بتمثال السيدة العذراء سيدة فاتيما ثم اعطاء البركة الرسولية الختامية.
 
 

الاب بولس ساتي

الكنيسه الكلدانيه

الكنيسه

الكنيسه المارونه

الانبا باخوم

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