القومية للأنفاق تؤكد تزويد سلالم كهربائية بجميع محطات الخط الثالث للمترو

كتب ـ رضا حبيشى

أكد الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن كافة محطات الخط الثالث للمترو سواء التى انتهى تنفيذها وتم افتتاحها مؤخرا أو جارى تنفيذها مزودة بمصاعد وسلالم كهربائية تصل إلى مستوى سطح الشارع للتسهيل على الركاب.

وتشرع الهيئة القومية للأنفاق في أعمال تنفيذ حاليا المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بإجمالى أطوال 17.7 كم وتشمل على عدد (15) وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة إنجازها، وتبلغ تكلفة تنفيذها 32.8 مليار جنيه تقريبا، حيث يمول منها بنك الاستثمار الأوربى ووكالة التنمية الفرنسية قيمة 900 مليون يورو فى صورة قرض ميسر، فيما يتم تدبير باقى تكلفة المشروع من الموازنة العامة للدولة.

وتسعى الهيئة لانهاء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث الممتد من العتبة حتى الكيت كات بطول 4 كم وعدد 4 محطات هى (العتبة ـ ناصرـ الزمالك ـ الكيت كات) منتصف العام المقبل، والجزء الثانى ممتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج بطول 6.6 كم ومخطط إنهاء تنفيذه منتصف 2022، والجزء الثالث ينطلق من الكيت كات حتى جامعة القاهرة ومخطط إنهاء تنفيذه فى إبريل 2023، حيث تربط هذه المرحلة مع الخط الأول للمترو فى محطة ماسبيرو ومع الخط الثانى فى محطة جامعة القاهرة ومع الخط الرابع فى محطة روض الفرج.