وأضاف حسين أن "العراق سيتسلم دفعة ثانية من اللقاحات بعد مضي ثلاثة أشهر من استيراد الدفعة الأولى ليصبح العدد الكلي 20 مليون جرعة"، موضحا أن "تلك اللقاحات لم تسبب أية مضاعفات جانبية للأشخاص".

وأشار إلى أن "هذا العلاج يقلل بنسبة 79 % من احتمالات تدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا وخاصة الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس اصطناعي، وقد أثبت علميا نجاحها"، منوها إلى أن "المرضى الذين شملتهم التجربة كانوا أكثر قابلية للشفاء، وستعمل بريطانيا للحصول على موافقة بأسرع وقت لعلاج الفيروس خلال الشهرين المقبلين، أي بحلول الشتاء، مثلما حدث في إطلاق دواء (ريمديسفير) المضاد للفيروسات الذي أثبت قدرته على تسريع مدة التعافي، وعند حصول الشركة على الموافقة فسيتعين تصنيع الدواء والبخاخات المستخدمة بكميات كبيرة وتزويد أغلب الدول بها".