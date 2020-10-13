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"الصحة" تؤكد توفير خدمات صحة المرأة مجانا بجميع محافظات الجمهورية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:00 ص
"الصحة" تؤكد توفير خدمات صحة المرأة مجانا بجميع محافظات الجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، توفير خدمات صحة المرأة بالمجان لكل السيدات بالوحدات الصحية بالجمهورية، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة منتشرة في جميع المحافظات، وقالت وزارة الصحة والسكان، أن شهر أكتوبر الشهر العالمي للتوعية ضد السرطان، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة متواجدة بكل محافظات الجمهورية وتستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة، وتابعت أن العلاج بالمجان بأحدث البرتوكولات العلاجية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الوحدات تعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، مضيفة أن الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية للسيدات في المراكز.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن عدد المفحوصات في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بلغ 9 ملايين سيدة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن، مؤكدة الاستفادة من قاعدة بيانات السيدات ضمن المبادرة لاستهداف السيدات بالتوعية ببرنامج تنظيم الأسرة عن طريق معرفة عدد الأطفال معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزيرة إلى تقديم خدمات صحة المرأة من خلال 5400 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية وتضم 5000 طبيبة و5000 ممرضة يعملن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، لافتة إلى استمرار العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات تلك القوى البشرية للعمل بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن المبادرة.


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