الصحة العالمية تحذر من اللجوء لإستراتيجية "مناعة القطيع" ضد كورونا

وكالات

أطلق رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، تحذيرا من دعوات في بعض الدول للسماح بتفشي فيروس كورونا المستجد على أمل الوصول إلى ما يسمى "مناعة القطيع"، واصفا مثل هذه المقترحات بأنها "غير أخلاقية".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أن "مناعة القطيع تتحقق بحماية الناس من الفيروس وليس بتعرضهم له" لافتا إلى أنه لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدام مناعة القطيع كاستراتيجية للحد من تفشي المرض.

واعتبر أن "مناعة القطيع هي مفهوم يستخدم للقاحاقت، يمكن من خلاله حماية شعوب من فيروس معين إذا تم التوصل إلى العتبة المطلوبة للتلقيح".

وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية تقدر أن أقل من 10 بالمئة من السكان لديهم أي مناعة ضد فيروس كورونا، مما يعني أن الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالوا عرضة للإصابة.