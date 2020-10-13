الشركة القابضة تنظف مياه شارع أشرف هاشم في بشتيل استجابة لـ"سيبها علينا"

مى عنانى

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ردا على الشكوى الواردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع، تحت عنوان: "سيبها علينا.. شكوى من غرق شارع أشرف هاشم في شتيل بمياه الصرف الصحى"، جاء فيها أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أفادت بأنه تم تطهير وغسيل فرعات شارع أشرف هاشم، وتم رفع المياه من قبل فريق الصيانة المختص وعمل اللازم وأزيلت أسباب الشكوى.

وكان القارئ حسن أحمد آدم من سكان شارع أشرف هاشم المتفرع من شارع المصفة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، يتضرر فيها من غرق الشارع بمياه الصرف الصحى التى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض وانتشار الفيروسات فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة، لافتًا إلى إنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف الحى التابعة لمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

الشارع قبل شفط المياه

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".