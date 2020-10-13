الشباب والرياضة تواصل ندواتها لنشر الأفكار الصحيحة ومنع الشائعات بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

واصلت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تنظيم ندوات دينية ولقاءات حوارية لنشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة ومواجهتها بالتعاون والتنسيق مع وزاره الأوقاف بعدد 14 مركز شباب بـ 14 مركز ادارى بمحافظة البحيرة فى الفترة من 9/9/2020م حتى 30/10/2020م

وتم عقد ندوة "نشر الأفكار الصحيحة ومنع انتشار الأفكار الهدامة ومواجهتها" وذلك بمركز شباب دمسنا بادارة شباب ابو حمص امس الاثنين وذلك بهدف رعاية النشء والشباب ثقافيا وفكريا واجتماعيا ومواجهه الهجمات الفكرية الموجهة لبث سمومها من خلال نشر أفكار ومفاهيم هدامه ومغلوطة تهدف إلى عرقلة ما تشهده بلادنا من جهد وطنى عظيم وعمل دؤوب وتقدم فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة .

وأشاد اللواء هشام آمنه بتلك الندوات واللقاءات لدورها التوعوى والتثقيفى الهام لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة من انتشار الشائعات والافكار المغلوطة والتى تعمل على إشاعة أجواء الاضطراب والفوضى وتهديد السلم الاجتماعى.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالاهتمام بالشباب وتنمية الوعى والحس الوطنى لديهم والعمل على نشر الأفكار الصحيحة والالتزام بالهوية الوطنية ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات الحوارية لتحصين وتوعية الشباب والنشء من تلك الأفكار.



ندوات دينية ولقاءات حوارية