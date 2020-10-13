اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى قنا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:28 م
السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى قنا حريق - أرشيفية
قنا فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة العويضات التابعة لمركز قوص شمالى محافظة قنا.

وكان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العويضات التابعة لمركز قوص شمالى محافظة قنا وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

وفور ورود البلاغ دفعت الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الاتربي، وإشراف النقيب طلعت كمال، بـ3سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

 


أخبار مصرية

محافظه قنا

حريق بشقه

مركز قوص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة