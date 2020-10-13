السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية فى قنا

قنا فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة العويضات التابعة لمركز قوص شمالى محافظة قنا.

وكان قد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة العويضات التابعة لمركز قوص شمالى محافظة قنا وتمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

وفور ورود البلاغ دفعت الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد هانى الاتربي، وإشراف النقيب طلعت كمال، بـ3سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.