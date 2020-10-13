السفارة المصرية فى موسكو توضح قرار بوتين بمد التأشيرات الروسية المنتهية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت السفارة المصرية فى موسكو إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين أصدر قرارا بمد التأشيرات الروسية المنتهية.وأوضحت فى بيان نشر على صفحتها على موقع فيس بوك، إنه حرصا من السفارة المصرية في موسكو على إحاطة السادة المواطنين بما يستجد فيما يخص مسألة تجديد التأشيرات الروسية المنتهية بشكل تلقائي، فتود السفارة توضيح ما يلي:

صدر قرار رئاسي بمد كافة التأشيرات المنتهية ما بين الفترة 15 مارس إلى 15 ديسمبر لفترة 276 يوم من تاريخ انتهاء التأشيرة. يسري ذلك القرار على كافة أنواع التأشيرات والإقامات.

ويشمل ذلك القرار كافة الأجانب، ولا صحة لما يتردد بشأن استثناء مواطني الدول التي استأنفت روسيا الطيران معهم (ومن بينها مصر)، وبالتالي ينطبق القرار على المواطنين المصريين المتواجدين داخل روسيا.