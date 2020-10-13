السعودية: استهداف ميليشيا الحوثى للمدنيين بطريقة ممنهجة انتهاكا للقانون الدولى

كتب أحمد عرفة

أكدت المملكة العربية السعودية، أن استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطريقة ممنهجة يعد انتهاكا للقانون الدولي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويستمر التحالف العربى فى مواجهة مخططات الحوثيين لاستهداف المملكة العربية السعودية، فى الوقت الذى يؤكد فيه المسؤولين اليمنيين، ضرورة وقف الانتهاكات الحوثية ضد المجتمع اليمنى، وفى هذا السياق، أكد التحالف العربى فى اليمن الذى تقوده المملكة العربية السعودية تدمير صاروخ باليستى حوثى فى اليمن قبل إطلاقه باتجاه السعودية.

وأضاف التحالف العربى: مستمرون فى تدمير القدرات النوعية للميليشيات الإرهابية فى اليمن، متابعا:: نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.