الرئيس السيسى يهنيء الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت

كتب محمد الجالى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره ولياً لعهد دولة الكويت، متمنياً له التوفيق وللكويت وشعبها الشقيق التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على التهنئة، مؤكداً متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسه الجمهورية.