اليوم السابع
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الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: سوق النفط تجاوزت الأسوأ

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:51 م
الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: سوق النفط تجاوزت الأسوأ ارامكو
رويترز

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قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن سوق النفط "تجاوزت المرحلة الأسوأ" في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا.
 
أضاف الناصر أن الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.
 
 وكان قا الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، قال إن الطلب النفطى فى الوقت الراهن يقدر بنحو 90 مليون برميل يوميا، وذلك بعد عودة الصين إلى مستويات ما قبل كورونا، وأضاف أن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال جزء من خطط أرامكو للمدى المتوسط إلى الطويل

 

فيما قالت مصادر، إن أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك ، ومستثمرين آخرين بشأن صفقة مزمعة تتجاوز قيمتها العشرة مليارات دولار،  لبيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب، وقال أحد مصدرين مطلعين إن الصفقة مازالت في مراحلها الأولى وإنه لا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين.

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