الداخلية تضبط 6 قطع سلاح في حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6 قطع سلاح نارى بأسيوط، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إداره البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من( ضبط عدد 6 قطع سلاح نارى - 4بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش) بحوزة 6 متهمين .. فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت أفراد عائلتين طرفى خصومة ثأرية بدائرة مركز شرطة (أبنوب) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.