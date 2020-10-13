الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020-2021.. إنفوجراف

كتب ـ محمد صبحى

أقر المجلس الأعلى للجامعات، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، التى من المقرر أن تنطلق 17 أكتوبر الجارى، بنظام التعليم الهجين؛ والذى يمزج بين التعليم عن بعد "أون لاين" والتعليم المباشر، بحسب طبيعة الدراسة فى كل كلية، ووفق الطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

فيما يلى يرصد "اليوم السابع"، الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد:



الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

1. تبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الأول السبت المقبل.

2. تستمر لـ 14 أسبوعًا تنتهى 21/1/2021.

3. تجرى امتحانات نهاية الفصل الأول بدءًا من 23 يناير.

4. وتنتهى الامتحانات يوم 4 فبراير وفقًا لطبيعة الدراسة.

5. تبدأ إجازة نصف العام 6 فبراير حتى 18/2/2021.

6. تستأنف الدراسة بالفصل الثانى 20/2/2021.

7. تستمر الدراسة لـ 16 أسبوعًا تنتهي 10/6/2021.

8. امتحانات نهاية الفصل الثانى خلال يونيو ويوليو 2021.