التحقيقات تكشف تفاصيل دهس شاب أسفل قطار بمنطقة بشتيل

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بالتحفظ على جثة شاب دهسه قطار فى منطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وإيداعها المشرحة، لحين الاستدلال على هوية صاحبها، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم، وتسليمهم الجثمان بعد التصريح بالدفن.

وكشفت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة المجنى عليه على شريط السكة الحديد، وتبين أنه الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره، وتحولت جثته إلى أشلاء نتيجة مرور القطار عليها، ولم يستدل على هويته، حيث لم يعثر عليه على أوراق هوية.

تلقى الرائد محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بجوار السكة الحديد ببشتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات الرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم أن عامل صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.