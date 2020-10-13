"الإحصاء" يكشف زيادة استهلاك المصريين للكمامة والقفازات بـ72% حتى سبتمبر

كتب: مدحت عادل

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار نسب ارتفاع استهلاك الأسر لبعض السلع غير الغذائية، حيث ارتفعت نسبة الأسر التى بلغت بزيادة استهلاكها من الأدوات الطبية "قفازات/ كمامات" بنسبة 25.7%.



استمرار ارتفاع استهلاك بعض السلع

وأعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وحجم التغيير فى الفترة منذ بداية ظهور الجائحة وحتى 20 سبتمبر الماضى، حيث تم جمع البيانات على 3 فترات.

وبلغت النسبة 46.5% فى الفترة الاولى مقابل 69.3% فى الفترة الثانية وفى الفترة الثالثة 72.2%، وكذلك ارتفعت أيضا نسبة الأسر التى ابلغت بزيادة استهلاكها من المنظفات والمطهرات بنسبة 5.5% بالمقارنة فى الفترات الثلاثة، وهذا بالفعل يشير إلى زيادة وعى الأسر بخطورة فيروس كورونا والحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة.

وضمت بيانات الفترة الأولى 4200 أسرة خلال شهر مايو الماضى، والفترة الثانية تشمل بيانات 8400 أسرة فى الفترة من شهر يونيو حتى نهاية شهر يوليو الماضى، والفترة الثالثة شملت 7300 أسرة فى الفترة من شهر أغسطس حتى 20 سبتمبر الماضي.