اقتصار احتفالات دير ماجرجس بالرزيقات على الزيارة فقط ومنع التخييم والتجمعات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، أنه بناءاً على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلي للدير، واللجنة البابوية المشرفة على إحتفالات الدير، تقرر اقتصار إحتفالات الدير لهذا العام 2020 على الزيارة فقط لمنع التجمعات وحماية المواطنين من العدوى.

وأضافت اللجنة البابوية المشرفة على إحتفالات الدير، فى بيان صحفى، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود أقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر 2020 المقبل، حيث أنه يجب على جميع الزوار مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة - ماسك طبي – مع مراعاة التباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحذرت اللجنة البابوية المشرفة على إحتفالات الدير، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون في زيارة الدير والمزارات داخلها منع الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع انتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الإحتفالات.

وكان قد أعلن دير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، فى مطلع أغسطس الماضى أنه تقرر أن يفتح أبوابه لإستقبال الزائرين رسمياً طوال الأسبوع، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، مع ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية للجميع لحمايتهم من العدوى خلال آداء الطقوس الدينية وزيارة الدير، حيث طيب مجمع رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، فى 22 يوليو الماضى، رفات الشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وذلك في عشية تذكار وضع جسده بكنيسته في مصر القديمة، ويليها صلوات التسبحة وصلاة القداس الألهي، وتم تنظيم الأحتفال والذى كان قاصراً فقط علي رهبان الدير، وسط أجراءات احترازية مشددة للحد من إنتشار فيروس كورونا، طبقاً لقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لأستمرار غلق الأديرة حتي 3 أغسطس المقبل لحين أشعار أخر .