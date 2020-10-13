افتتاح مساجد وكرنفال زهور ورقصات سمسية.. السويس تستعد للاحتفال بالعيد القومى

السويس - السيد فلاح

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، واللواء حسام توفيق مساعد مدير أمن السويس، والعقيد محسن سرايا المستشار العسكرى لمحافظة السويس، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والجهات المعنية، لمناقشة برنامج احتفال المحافظة بالعيد القومى للمحافظة الموافق 24 أكتوبر، ذكرى تصدى أهالى السويس للعدوان الإسرائيلى بحرب أكتوبر المجيدة.

وأكد "صقر" علي جميع الجهات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن الاحتفال هذا العام يستهدف اضفاء البهجة والسعادة للمواطن السويسي ويشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية علي مستوي الأحياء.

فى بداية الاجتماع، عرض السكرتير العام للمحافظة برنامج الاحتفالات، والذى يبدأ يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020 بافتتاح مسجد المصطفي بمدينة الملك عبد الله بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ونخبة من القيادات التنفيذية والسياسية ووزارة الأوقاف.

وكلف محافظ السويس مدير عام أوقاف السويس باستكمال التجهيزات والاستعدادات النهائية لـ 7 مساجد جديدة والإعداد لعمل لقاء الأئمة مع معالى وزير الأوقاف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أكد على مدير عام التربية والتعليم التنسيق مع رئيس حي عتاقة ومديري الكهرباء والمياه والصرف الصحي لاستكمال توصيل المرافق لمدرسة الشيخ خليفة بن زايد الرسمية للغات بمدينة السلام 2 بحي عتاقة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة للمرور علي المساجد والمدرسة الجديدة لمتابعة الأعمال النهائية والوقوف على جاهزية هذه المشروعات، تمهيدًا لافتتاحهم خلال الاحتفالات بالعيد القومى، وأكد "صقر" على مديري جهاز التجميل والحدائق والنظافة بتكثيف أعمال النظافة والتشجير والتجميل بشوارع وميادين المحافظة والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالى لمدينة السويس.

كما كلف المحافظ مدير جهاز الإنارة العامة بمراجعة الانارة العامة بطريق الادبية السويس، وفى اللقاء أعلن "صقر" أنه سيتم افتتاح محلات الشباب بمنطقة الخدمات بممشى كورنيش السويس الجديد، والتى تعد متنفسًا جديدًا لشعب السويس وسوقا حضارياً لتشغيل عدد من شباب المحافظة.

وتضمن برنامج الاحتفالات افتتاح عدد من المشروعات بنادى منتخب السويس بعد التطوير، كذلك افتتاح محطة صرف صحى الجبالات بحى الجناين ومحطة الترعة بحى الأربعين، بالإضافة إلى تفقد الحديقة الشاطئية وممشي بورتوفيق وكورنيش ترعة السويس وأعمال الستائر الحديدية لترعة السويس بمنطقة الهاويس.

وأكد "صقر" على مدير مديرية الثقافة بمشاركة فرق السمسمية والتنورة وفرق الفنون الشعبية فى الاحتفالات لإسعاد شعب السويس، وتجهيز كرنفال وموكب عربات الزهور بمشاركة عدد من الشركات والمصالح الحكومية والهيئات والأحياء والجهات المعنية.

أكد محافظ السويس علي مدير عام التربية والتعليم بفتح باب التقديم لمنصب مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا لكل من تنطبق عليه اشتراطات التقديم والاستعداد للافتتاح خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات النهائية للقاعات.

فى نهاية الاجتماع كلف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، سليمان العماري، مدير عام جهازا لمشروعات الصغيرة بعمل مقترح لتطوير منطقة السلخانة القديمة بالسويس لتحقيق افضل استغلال للمنطقة بما يعود بالنفع علي أبناء السويس.