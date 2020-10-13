اعتذار عمر بلبع عن استمراره فى منصب أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية

تقدم عمر بلبع أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية باعتذار عن الاستمرار في منصبه كأمين صندوق الغرفة .

وقال بلبع في اعتذاره إنه من الأنسب إعطاء الفرصة لمن لديه الخبرة والوقت الكافي للإشراف على القطاع المالي للغرفة بما يحافظ على هذه الأمانة ويستطيع أن يحافظ ويتابع الإدارة المالية، مضيفا أنه لظروف شخصية ليس لديه الوقت الكافي لتلك المسئولية الهامة في تلك المرحلة.

وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة اختار محمد إمبابي رئيسا للغرفة، خلفا لعادل ناصر رئيس الغرفة السابق، جاء ذلك خلال جلسة الإجراءات التي عقدها اليوم لانتخاب رئيسا للغرفة، وجاء انتخاب محمد إمبابي بعد منافسة مع أحمد الخولي السكرتير السابق الغرفة.

وكان محمد إمبابي يشغل منصب نائب أول رئيس الغرفة في المجلس الحالي، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة غرفة الجيزة جلسة إجراءات لاختيار ممثل لمنصبي النائب الأول السكرتير العام للغرفة.