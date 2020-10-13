استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية للوادى الجديد للعام الجارى بـ269 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ محاور الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الجارى، والتى بلغت قيمتها 269 مليون جنيه للمحافظة، بزيادة فى الاعتمادات المخصصة للعام الجارى بنسبة 100%، من خلال زيادة 144 مليون جنيه مقارنة بخطة العام المالى 2017-2018.

وأضاف المحافظ أن مخصصات العام المالى الماضى، بلغت 203 ملايين جنيه، حيث جرى تنفيذها بنسبة 100%، ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها، إنارة مبنى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بألواح الطاقة الشمسية، وفى إطار جهود المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى إليها، تم إنشاء مبنى فرع الهيئة العامة للاستثمار، ومن المقرر افتتاحه قريبا.

وأكد المحافظ أنه فى مجال الكهرباء، تعاقدت المحافظة مع شركة استرالية لتنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية، وتم الاتفاق على قيام وفد فنى متخصص من وزارة الكهرباء بزيارة استراليا للتقييم الفنى للمحطات المثيلة.