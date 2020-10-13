اليوم السابع
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ارتفاع محاضر التعدى على النيل المُحالة للنيابة العسكرية لـ 5216 محضرا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:13 م
ارتفاع محاضر التعدى على النيل المُحالة للنيابة العسكرية لـ 5216 محضرا تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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ارتفع إجمالى المحاضر التى أحالها قطاع تطوير وحماية نهر النيل للنيابات العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل فى المحافظات إلى 5216 محضرا، بعد إضافة 18 محضر اليوم بمحافظات (المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - سوهاج).

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.


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