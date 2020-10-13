اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بواقع 55342 إلى 7.18 مليون

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:47 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بواقع 55342 إلى 7.18 مليون كورونا في الهند
رويترز

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أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ارتفع بواقع 55342 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 7.18 مليون صباح اليوم الثلاثاء، وهي أدنى زيادة يومية منذ منتصف أغسطس آب.

وقالت الوزارة إن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بمقدار 706 إلى 109856.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند سبعة ملايين حالة يوم الأحد، وأضافت البلاد مليون حالة في 13 يوما فقط. وبات لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات بعد الولايات المتحدة التي تقترب من ثمانية ملايين. 


فيروس كورونا في الهند

كورونا

الهند

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