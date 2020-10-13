اليوم السابع
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اتحاد المهن الطبية يشكل لجنة لمعاينة أراضى بالعاصمة الإدارية لبناء مستشفى

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 03:27 م
اتحاد المهن الطبية يشكل لجنة لمعاينة أراضى بالعاصمة الإدارية لبناء مستشفى الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية النقيب العام للأطباء
كتبت آية دعبس

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قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه أمس الإثنين، تشكيل لجنة لمعاينة قطع أراضى بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، واختيار أفضلها، تمهيدا للتقدم بطلب لتخصيصها للاتحاد، حيث تم اختيار الدكتور أبو بكر القاضى أمين الصندوق المساعد رئيسا للجنة، وبعضوية كلا من: الدكتور خالد سليم نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام للاتحاد.

وجاء قرار الاتحاد بتشكيل اللجنة، بناء على رد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، على خطابات الدكتور حسين خيرى، رئيس الاتحاد، لطلب الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحة 30 فدان بمدينة القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية، الجديدة لإنشاء مجمع سكنى لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وكذا قطعة أرض مساحة 15 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر إداری وقاعة مؤتمرات ونادى اجتماعى ومستشفى.

وطالبت وزارة الإسكان، الاتحاد، بالتقدم لتخصيص أرض فى ضوء الضوابط والآليات الواردة بالجلسة رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن إقرار العديد من الضوابط الحاكمة لنظام التعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين الجادين لتخصيص قطع أراضى بالمدن الجديدة، من قطع الأراضى المتاحة حاليا، والمدرجة على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم تحديثها تباعا.

 

 

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اتحاد المهن الطبية

العاصمة الادارية الجديدة

مستشفى اتحاد المهن الطبية

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