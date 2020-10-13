اليوم السابع
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إنجازات وزارة الكهرباء بمرسى علم والقصير وربطهما لأول مرة بالشبكة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 ص
إنجازات وزارة الكهرباء بمرسى علم والقصير وربطهما لأول مرة بالشبكة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى ربط مدينتى مرسى علم والقصير لأول مرة بالشبكة القومية للكهرباء، اليوم السابع يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن الخطة الوزارة  لتنمية الساحل الشمالى الغربى لقناة السويس حيث قامت الوزارة بعمل الآتي:

1-اطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف وربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

2- إنشاء محطة محولات القصير جهد 66/22 ك.ف قابلة للتوسيع بجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 170 مليون جنيه لربط مدينة القصير بالشبكة الكهربائية الموحدة لأول مرة.

3- إنشاء الخط الكهربى سفاجا/ القصير بطول حوالى 130 كم وبجهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 360 مليون جنيه.

3- تركيب محطة متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 60 مليون جنيه.

4-البدء فى إنشاء الخط الهوائى القصير/ مرسى علم/ برنيس بطول حوالى 285 كم وبجهد 220 ك.ف وتكلفة استثمارية حوالى مليار جنيه.

5- توسيع محطة سفاجا بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف بتكلفة استثمارية حوالى 30 مليون جنيه.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

القصير

محطة كهرباء القصير

مرسى علم

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