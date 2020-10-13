اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:53 م
خالد صلاح
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إصابة وزير الصحة فى موزمبيق بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:38 م
إصابة وزير الصحة فى موزمبيق بفيروس كورونا المستجد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الصحة في موزمبيق، أرميندو تياجو، اليوم الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 
وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أنه ثبتت إصابة "تياجو" بالفيروس خلال فحص طبي روتيني قبل سفره للخارج.
وقال تياجو من جانبه إنه لا يعاني من أية أعراض وقرر الإعلان عن حالته علناً "لتحويل هذا الوضع إلى لحظة تعلم لي وللآخرين".
ويخضع تياجو للعزل الصحي في منزله بالعاصمة مابوتو، وذلك طبقاً لبيانٍ أصدرته وزارة الصحة في موزمبيق.


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كورونا فى موزمبيق

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