إصابة أول حالة فى أمريكا بفيروس كورونا مرتين خلال 48 يوما

كتبت ــ هند عادل

كشف تقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية عن ثبوت إصابة أول حالة بالولايات المتحدة بفيروس كورونا مرتين لرجل يبلغ من العمر 25 عاما بعد 48 يوما من الإصابة الأولى وتدهور حالته الصحية ووضعه على جهاز دعم الأكسجين.

ووفقا للتقرير، ثبتت إصابة رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من مقاطعة واشو بولاية نيفادا، بفيروس كورونا في 18 أبريل بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، وتعافى أثناء العزل وتلقى نتيجتي اختبار سلبيتين في مايو.

في 28 مايو، بدأ يشعر بنفس الأعراض وذهب إلى طبيب الرعاية الأولية، الذي أوصى بالذهاب إلى المستشفى، وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى بعد 48 يومًا من الاختبار الأول، وكان بحاجة إلى دعم الأكسجين، وأظهرت الاختبارات الجينية أن سلالات الفيروس من كل نوبة كانت مختلفة، مما يشير إلى إصابة حقيقية مرة أخرى.

وتعد هذه الحالة لخامس شخص في العالم يُصاب بالعدوى، وتم الإبلاغ عن حالات أخرى في هونج كونج وبلجيكا وهولندا والإكوادور.

واكد الأطباء، أنه على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، تشير النتائج إلى أن الإصابة بالفيروس لا تضمن مناعة كاملة وأنه يجب على الجميع اتباع الإرشادات بدقة بما في ذلك الأقنعة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

وبحسب التقرير، بدأت الأعراض تظهر على الرجل ، بما في ذلك التهاب الحلق والسعال والصداع والغثيان والإسهال لم يكن لدى المريض أي تاريخ من الاضطرابات المناعية المعروفة أو الحالات الأساسية قبل الإصابة بالمرض، وكانت نوبة الفيروس التاجي في المرة الثانية أسوأ بكثير حيث احتاج إلى دعم مستمر للأكسجين وأظهر فحص الصدر عتامة في رئتيه مما يشير إلى التهاب رئوي فيروسي.