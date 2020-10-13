في هذا السياق، أكدت دراستان في إيطاليا والبرازيل، فحصتا أكثر من 100 ألف مريض، أن التطعيم الروتيني ضد الإنفلونزا يقلل من دخول مرضى الكورونا إلى المستشفيات، والحاجة إلى العناية المركزة لدى بعض المصابين.

وقال الخبراء في جامعني (ميلانو) الإيطالية و(ساو باولو) البرازيلية، إن الأدلة كانت مقنعة للغاية لدرجة أنه يتعين على جميع الحكومات متابعة حملات لقاح الإنفلونزا باعتبارها واحدة من أفضل الطرق لحماية السكان من فيروس كورونا.