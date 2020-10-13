إحباط محاولة تهريب بضائع محظورة إلى داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية .. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

نجحت وزارة الداخلية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المحظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات.

وكانت الداخلية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من البضائع المحظور دخولها للبلاد داخل إحدى الحاويات القادمة لميناء الإسكندرية البحرى من إحدى الدول العربية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات التجارة والمقاولات العامة – كائنة بمحافظة القاهرة، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مستحضرات تجميل" داخل إحدى الحاويات واحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط (كميات كبيرة من "مستحضرات التجميل – الأجهزة الإلكترونية المتنوعة– مكملات غذائية - قطع غيار هواتف محمولة - أجهزة قياس درجة الحرارة - أدوية بشرية متنوعة ") جميعها محظور دخولها للبلاد بدون موافقات اللازمة.

وتقدر قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (10000000 – عشرة ملايين جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.