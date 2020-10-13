إحالة المتهم بالترويج لممارسة الشذوذ الجنسى فى مدينة نصر للمحاكمة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، إحالة المتهم بالترويج للممارسة الشذوذ للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

كانت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط المتهم لترويجه لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

أكدت التحريات وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه عاطل، وأقر باعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى.

وأضافت التحريات بإنشاء المتهم الصفحة المشار إليها لذات الغرض كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.