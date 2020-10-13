واشنطن (أ ش أ)

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و804 آلاف و197 حالة، وذلك عقب تسجيل 41 ألفا و653 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 215 ألفا و85 حالة، وذلك عقب تسجيل 317 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.