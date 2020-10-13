"أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق" فى دورة تدريبية بالقابضة للمطارات

كتب أحمد مصطفى

قالت الشركة القابضة للمطارات فى بيان لها اليوم الثلاثاء أنه تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قامت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية وإدارة التدريب بشركة ميناء القاهرة الجوى بتنظيم دورة تدريبية بعنوان أعمال الإطفاء ومكافحة الحرائق.

و تستمر الدورة التدريبية لمدة شهر كامل خلال أكتوبر الجارى لمدة يومين أسبوعيًا وتستهدف تدريب نسبة 25% من العاملين بالشركة، ويشمل فى اليوم الأول الجانب النظرى الذى يضم اسباب حدوث الحرائق، كيفية التصرف فى حالات الطوارئ، خطط الإخلاء، مصادر الخطورة فى أماكن العمل واجراءات السلامة فى حالة حدوث حريق، ويتم التدريب النظرى فى مركز التدريب التابع لشركة ميناء القاهرة الجوي.

بينما يتم التطبيق العملى فى اليوم الثانى بوحدة الدفاع المدنى بمطار القاهرة .

وتهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين واستعدادهم لمواجهة أى طارئ بمقر الشركة وكيفية حماية أنفسهم والآخرين فى حالات الحرائق.