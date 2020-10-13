اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:38 م
خالد صلاح
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أسقف ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر يزور متحف القوات الجوية.. صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:04 م
أسقف ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر يزور متحف القوات الجوية.. صور أسقف ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر يزور متحف القوات الجوية

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زار الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، ومجموعة من كهنة وخدام وشباب القطاع، أمس، متحف القوات الجوية بمطار ألماظة العسكرى، فى مناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر وعيد القوات الجوية.

وبحسب بيان للكنيسة القبطية، اليوم الثلاثاء، اصطحب مدير المتحف وعددا من الطيارين العاملين به، وفد القطاع فى جولة بالمتحف.

وتحتفل مصر هذا الشهر بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهذه الذكرى التى يفتخر بها كل مصرى على أرض المعمورة، ويفتخر بجيش بلده الذى نجح بكل عزة وشجاعة فى استرداد أرض سيناء الحبيبة التى سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلى عام 1967، وإسقاط أسطورة الجيش الذى لا يقهر

وبعد نكسة 1967 قامت إسرائيل ببناء الحصون والقلاع والتحصينات القوية، لمنع أى هجوم مصرى لمحاولة دخول أراضى سيناء، لكن على مرور 6 سنوات نجح الجيش المصرى وبعزيمة وبسالة جنوده فى تفكيك قوة من الجيش الإسرائيلى وأهمها إغراق المدمرة البحرية فى إيلات وحرب الاستنزاف وغيرها من المعارك، حتى كللها الله بالنصر والنجاح فى 6 أكتوبر عام 1973 عندما نجح جيش مصر العظيم فى عبور القناة وتدمير الساتر الترابى الضخم "خط بارليف"، الذى اعتقد الجيش الإسرائيلى أنه سيحميهم، لكن جنودنا كانوا على قدر المسئولية.

 

 

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الانبا اكليمندس

القوات المسلحه

حرب اكتوبر الماظه

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