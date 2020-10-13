أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند 835 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بقيمة 3 جنيهات، فيما تتجه أوقية الذهب نحو الانخفاض إذ هبطت من 1919 دولارا إلى 1916 دولارا حتى الآن.



أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 715.75 جنيه.

عيار 21 سجل 835 جنيها.

عيار 24 سجل 954.25 جنيه.