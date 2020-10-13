أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند 835 جنيها للجرام، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بقيمة 3 جنيهات، فيما تتجه أوقية الذهب نحو الانخفاض إذ هبطت من 1919 دولارا إلى 1916 دولارا حتى الآن.
أسعار الذهب في مصر:
عيار 18 سجل 715.75 جنيه.
عيار 21 سجل 835 جنيها.
عيار 24 سجل 954.25 جنيه.
شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020، تباينا أمام الجنيه المصرى، حيث شهد سعر الدولار واليورو انخفاضا، في حين شهد الجنيه الاسترلينى ارتفاعا، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.40 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.
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